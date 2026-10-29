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    Определились пары 1/8 финала Кубка Азербайджана

    Футбол
    • 29 октября, 2026
    • 17:04
    Определились пары 1/8 финала Кубка Азербайджана

    Определились пары 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, пары определились по итогам матчей второго квалификационного раунда.

    Кубок Азербайджана

    1/8 финала

    "Араз-Нахчыван" - "Марафон"

    "Сабах" – "Имишли"

    "Сумгайыт" – "Карабах"

    "Габала" - "Шахдаг Гусар"

    "Гянджабасар" – "Шамахы".

    "Нефтчи" - "Шафа"

    "Карван Евлах" - "Зиря"

    "Туран Товуз" - "Кяпаз"

    Матчи 1/8 финала Кубка Азербайджана пройдут 1-2 декабря.

    Кубок Азербайджана ФК Сабах ФК Нефтчи
    Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib
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