Определились пары 1/8 финала Кубка Азербайджана
Футбол
- 29 октября, 2026
- 17:04
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Определились пары 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, пары определились по итогам матчей второго квалификационного раунда.
Кубок Азербайджана
1/8 финала
"Араз-Нахчыван" - "Марафон"
"Сабах" – "Имишли"
"Сумгайыт" – "Карабах"
"Габала" - "Шахдаг Гусар"
"Гянджабасар" – "Шамахы".
"Нефтчи" - "Шафа"
"Карван Евлах" - "Зиря"
"Туран Товуз" - "Кяпаз"
Матчи 1/8 финала Кубка Азербайджана пройдут 1-2 декабря.
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