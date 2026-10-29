Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib
Futbol
- 29 oktyabr, 2026
- 16:46
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Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib.
"Report" xəbər verir ki, bu, turnirin II təsnifat mərhələsinin oyunlarından sonra müəyyənləşib.
Azərbaycan Kuboku
1/8 final
"Araz-Naxçıvan" - "Marafon"
"Sabah" - "İmişli"
"Sumqayıt" - "Qarabağ"
"Qəbələ" - "Şahdağ Qusar"
"Gəncəbasar" - "Şamaxı"
"Neftçi" - "Şəfa"
"Karvan Yevlax" - "Zirə"
"Turan Tovuz" - "Kəpəz"
Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin oyunları dekabrın 1-2-də baş tutacaq.
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