İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib

    Futbol
    • 29 oktyabr, 2026
    • 16:46
    Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib

    Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib.

    "Report" xəbər verir ki, bu, turnirin II təsnifat mərhələsinin oyunlarından sonra müəyyənləşib.

    Azərbaycan Kuboku

    1/8 final

    "Araz-Naxçıvan" - "Marafon"

    "Sabah" - "İmişli"

    "Sumqayıt" - "Qarabağ"

    "Qəbələ" - "Şahdağ Qusar"

    "Gəncəbasar" - "Şamaxı"

    "Neftçi" - "Şəfa"

    "Karvan Yevlax" - "Zirə"

    "Turan Tovuz" - "Kəpəz"

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin oyunları dekabrın 1-2-də baş tutacaq.

    Futbol üzrə Azərbaycan Kuboku 1/8 final mərhələsi Sabah FK Qarabağ FK Neftçi FK
    Определились пары 1/8 финала Кубка Азербайджана
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:12
    Taleh Babayev: "2026-cı ilin ən yaxşısı seçilmək hər bir minifutbolçunun arzusudur"
    Futbol
    17:10
    Azərbaycan Zimbabvedən avokado tədarük etməyə başlayıb
    ASK
    17:04
    Milanda sinaqoq və məsciddə terror aktları hazırlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
    Digər ölkələr
    16:55
    Şimali Kipr Mahmud Abbasın Kipr Respublikasına səfərini təəssüflə qarşılayıb
    Digər ölkələr
    16:53
    Azərbaycan və Özbəkistan arasında əbədi dostluq haqqında müqavilə təsdiq ediləcək
    Milli Məclis
    16:52
    AK uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinə dair milli qanunların təxirə salınmasını tələb edir
    Digər ölkələr
    16:50
    Ceyranbatanda 10 şagird zəhərlənib
    Hadisə
    16:46
    Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib
    Futbol
    16:46
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinə yekun vurulub
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti