"Манчестер Сити" вышел в финал Кубка Англии
Футбол
- 26 апреля, 2026
- 00:47
Футболисты Манчестер Сити обыграли Саутгемптон со счетом 2:1 в полуфинальном матче Кубка Англии по футболу.
Как передает Report, в составе победителей отличились Жереми Доку (83-я минута) и Нико О'Райли (87). У проигравших гол забил Финн Азаз (79).
В финале "Манчестер Сити" сыграет с победителем матча между Челси и Лидс Юнайтед, которые встретятся 26 апреля.
Кубок Англии проводится с 1871 года. Рекордсменом по числу побед в турнире является Арсенал (14 титулов). "Манчестер Сити" выигрывал трофей 7 раз, "Саутгемптон" - один раз (в 1976 году). В прошлом сезоне впервые в истории турнир выиграл Кристал Пэлас.
