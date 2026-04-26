Задержанный после стрельбы на мероприятии с участием Трампа предстанет перед судом

Задержанный после стрельбы на приеме Ассоциации корреспондентов при Белом доме с участием президента США Дональд Трамп предстанет перед судом в понедельник, 27 апреля.

Как передает Report, об этом сообщила федеральный прокурор в Вашингтоне Жанин Пирро в соцсети X.

По ее словам, обвиняемый намеревался причинить максимальный вред. Она также поблагодарила правоохранительные органы за оперативные действия, которые, по ее оценке, предотвратили возможную эскалацию инцидента.