Хуситы нанесли удар по аэропорту Адена и президентскому дворцу

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар баллистическими ракетами по международному аэропорту и президентскому дворцу Аль-Маашик в Адене, который выполняет функции временной столицы Йемена.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил официальный представитель вооруженных сил республики полковник Маджид ан-Нузейли.

"Террористическая группировка хуситов атакует аэропорт Адена и дворец Аль-Маашик баллистическими ракетами", - написал он.

По словам ан-Нузейли, "нанесение ударов по аэропортам вскрывает противоречие между заявлениями о снятии блокады и применением ее на практике в отношении йеменцев".

Представитель армии также проинформировал, что в ходе военной кампании "Рассвет Йемена" против мятежников правительственные силы провели 1 087 успешных операций, были нанесены удары с использованием боевой авиации, беспилотников и артиллерии по передовым командным пунктам, местам скопления сил хуситов и их подкреплениям.