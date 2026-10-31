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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Хуситы нанесли удар по аэропорту Адена и президентскому дворцу

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 00:08
    Хуситы нанесли удар по аэропорту Адена и президентскому дворцу

    Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар баллистическими ракетами по международному аэропорту и президентскому дворцу Аль-Маашик в Адене, который выполняет функции временной столицы Йемена.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщил официальный представитель вооруженных сил республики полковник Маджид ан-Нузейли.

    "Террористическая группировка хуситов атакует аэропорт Адена и дворец Аль-Маашик баллистическими ракетами", - написал он.

    По словам ан-Нузейли, "нанесение ударов по аэропортам вскрывает противоречие между заявлениями о снятии блокады и применением ее на практике в отношении йеменцев".

    Представитель армии также проинформировал, что в ходе военной кампании "Рассвет Йемена" против мятежников правительственные силы провели 1 087 успешных операций, были нанесены удары с использованием боевой авиации, беспилотников и артиллерии по передовым командным пунктам, местам скопления сил хуситов и их подкреплениям.

    Движение Ансар Аллах (хуситы) Йемен
    Husilər Ədən hava limanına və prezident sarayına zərbələr endirib
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