Trampın tədbirində atəş açan şəxs məhkəmə qarşısına çıxarılacaq
- 26 aprel, 2026
- 09:20
ABŞ Prezidenti Donald Trampın qatıldığı Ağ Ev Müxbirləri Assosiasiyasının qəbulunda atəş açdıqdan sonra saxlanılan şəxs 27 aprel bazar ertəsi günü məhkəmə qarşısına çıxacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Vaşinqtonun federal prokuroru Janin Pirro sosial mediada məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, təqsirləndirilən şəxs maksimum zərər vurmaq niyyətində olub. O, həmçinin hüquq-mühafizə orqanlarına təcili tədbirlər gördüyünə görə təşəkkür edib və onun fikrincə, hadisənin böyüməsinin qarşısını alıb.
