Rusiya İƏT ölkələri ilə maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizədə əməkdaşlıq təklif edib
Xarici siyasət
- 28 oktyabr, 2026
- 11:12
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Rusiya İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv dövlətlərlə qanunsuz aktivlərin və maliyyə əməliyyatlarının aşkarlanması üçün rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi təcrübəsini bölüşməyə hazırdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Baş prokuroru Aleksandr Qutsan Bakıda İƏT ölkələrinin korrupsiyaya qarşı mübarizə orqanları rəhbərlərinin üçüncü yüksək səviyyəli görüşündə bildirib.
Xəbər yenilənir
Россия готова делиться со странами ОИС практиками выявления незаконных активов
Russia ready to share practices for identifying illicit assets with OIC member states
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