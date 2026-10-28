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    Rusiya İƏT ölkələri ilə maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizədə əməkdaşlıq təklif edib

    Xarici siyasət
    • 28 oktyabr, 2026
    • 11:12
    Rusiya İƏT ölkələri ilə maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizədə əməkdaşlıq təklif edib

    Rusiya İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv dövlətlərlə qanunsuz aktivlərin və maliyyə əməliyyatlarının aşkarlanması üçün rəqəmsal texnologiyaların tətbiqi təcrübəsini bölüşməyə hazırdır.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Baş prokuroru Aleksandr Qutsan Bakıda İƏT ölkələrinin korrupsiyaya qarşı mübarizə orqanları rəhbərlərinin üçüncü yüksək səviyyəli görüşündə bildirib.

    Xəbər yenilənir

    Aleksandr Qutsan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Korrupsiyaya qarşı mübarizə
    Россия готова делиться со странами ОИС практиками выявления незаконных активов
    Russia ready to share practices for identifying illicit assets with OIC member states
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