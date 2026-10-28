Россия готова делиться со странами ОИС практиками выявления незаконных активов

Россия готова делиться с государствами - членами Организации исламского сотрудничества (ОИС) опытом применения цифровых технологий для выявления незаконных активов и финансовых операций.

Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан на третьей встрече высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов стран ОИС в Баку.

"Сегодня коррупционеры с помощью цифровых механизмов усложняют нашу работу, скрывая незаконные капиталы в виртуальном пространстве. Но ведь и мы с вами владеем этими информационными технологиями", - отметил он.

По словам Гуцана, современные технологии позволяют анализировать большие массивы финансовых операций, в том числе устанавливать бенефициарных владельцев активов.

"Мы их активно используем и готовы делиться лучшими практиками борьбы с коррупцией", - подчеркнул генпрокурор.

Он также сообщил, что 28 октября в Москве на базе Генеральной прокуратуры России стартовали регулярные обучающие курсы Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) для экспертов из стран, участвующих в обзоре выполнения Конвенции ООН против коррупции.

"В следующем году начнется подготовка ко второй фазе обзора, и востребованность таких курсов будет только расти. Будем рады видеть представителей стран ОИС в Москве", - добавил Гуцан.

Кроме того, генпрокурор отметил, что российская практика предусматривает изъятие незаконно полученных активов не только у самих коррупционеров, но и у их родственников, аффилированных лиц и наследников.