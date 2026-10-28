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    Россия готова делиться со странами ОИС практиками выявления незаконных активов

    Внешняя политика
    • 28 октября, 2026
    • 11:02
    Россия готова делиться со странами ОИС практиками выявления незаконных активов

    Россия готова делиться с государствами - членами Организации исламского сотрудничества (ОИС) опытом применения цифровых технологий для выявления незаконных активов и финансовых операций.

    Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор России Александр Гуцан на третьей встрече высокого уровня руководителей антикоррупционных правоохранительных органов стран ОИС в Баку.

    "Сегодня коррупционеры с помощью цифровых механизмов усложняют нашу работу, скрывая незаконные капиталы в виртуальном пространстве. Но ведь и мы с вами владеем этими информационными технологиями", - отметил он.

    По словам Гуцана, современные технологии позволяют анализировать большие массивы финансовых операций, в том числе устанавливать бенефициарных владельцев активов.

    "Мы их активно используем и готовы делиться лучшими практиками борьбы с коррупцией", - подчеркнул генпрокурор.

    Он также сообщил, что 28 октября в Москве на базе Генеральной прокуратуры России стартовали регулярные обучающие курсы Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) для экспертов из стран, участвующих в обзоре выполнения Конвенции ООН против коррупции.

    "В следующем году начнется подготовка ко второй фазе обзора, и востребованность таких курсов будет только расти. Будем рады видеть представителей стран ОИС в Москве", - добавил Гуцан.

    Кроме того, генпрокурор отметил, что российская практика предусматривает изъятие незаконно полученных активов не только у самих коррупционеров, но и у их родственников, аффилированных лиц и наследников.

    Организация Объединённых Наций (ООН) Организация исламского сотрудничества (ОИС) Александр Гуцан
    Rusiya İƏT ölkələri ilə maliyyə cinayətlərinə qarşı mübarizədə əməkdaşlıq təklif edib
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