Sandra Kulibali Lerua: Süni intellekt əmək bazarında gender bərabərsizliyini artıra bilər
Digər ölkələr
- 28 oktyabr, 2026
- 11:15
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Dövlət siyasəti hazırlanarkən süni intellektin inkişafı və iqlim dəyişiklikləri vaxtında nəzərə alınmazsa qadınların təhsili və məşğulluğu sahəsində bərabərsizlik arta bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Frankofoniya Təşkilatının (OIF) nümayəndəsi Sandra Kulibali Lerua (Sandra Coulibaly Leroy) Bakıda keçirilən VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda bildirib.
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