İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Sandra Kulibali Lerua: Süni intellekt əmək bazarında gender bərabərsizliyini artıra bilər

    Digər ölkələr
    • 28 oktyabr, 2026
    • 11:15
    Sandra Kulibali Lerua: Süni intellekt əmək bazarında gender bərabərsizliyini artıra bilər

    Dövlət siyasəti hazırlanarkən süni intellektin inkişafı və iqlim dəyişiklikləri vaxtında nəzərə alınmazsa qadınların təhsili və məşğulluğu sahəsində bərabərsizlik arta bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Beynəlxalq Frankofoniya Təşkilatının (OIF) nümayəndəsi Sandra Kulibali Lerua (Sandra Coulibaly Leroy) Bakıda keçirilən VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda bildirib.

    Xəbər yenilənir

    VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu
    Сандра Кулибали Леруа: ИИ может усилить гендерное неравенство на рынке труда
    44 filmi
    44 filmi

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