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    Сандра Кулибали Леруа: ИИ может усилить гендерное неравенство на рынке труда

    Другие страны
    • 28 октября, 2026
    • 11:09
    Сандра Кулибали Леруа: ИИ может усилить гендерное неравенство на рынке труда

    Развитие искусственного интеллекта (ИИ) и климатические изменения могут усилить неравенство в сфере образования и занятости женщин, если эти риски не будут своевременно учтены при разработке государственной политики.

    Как сообщает Report, об этом заявила представитель Международной организации Франкофонии (OIF) Сандра Кулибали Леруа (Sandra Coulibaly Leroy) на VII Всемирном форуме по межкультурному диалогу в Баку.

    "Тенденции не возникают по одной - они пересекаются и одновременно воздействуют на жизнь одного и того же человека", - отметила она, подчеркнув, что климатические изменения, технологическое развитие и культурные факторы оказывают комплексное влияние на положение девочек и женщин.

    Леруа обратила внимание на последствия климатических угроз для образования. По приведенным ею данным ЮНИСЕФ, в 2025 году климатические явления нарушили учебный процесс для каждого десятого учащегося в мире.

    Говоря о развитии искусственного интеллекта, представитель OIF отметила, что новые технологии могут расширить доступ девочек к образованию, например благодаря персонализированному обучению. Вместе с тем автоматизация способна поставить под угрозу рабочие места в административной и офисной сферах, где занято много женщин.

    По ее словам, в странах с высоким уровнем дохода доля женщин, работающих в профессиях, наиболее подверженных риску автоматизации, почти втрое превышает аналогичный показатель среди мужчин.

    Леруа также указала на противоречие, связанное с развитием ИИ: профессии, предполагающие уход и заботу о людях, которые сложно заменить технологиями, по-прежнему, остаются одними из наименее оплачиваемых.

    VII Всемирный форум межкультурного диалога Искусственный интеллект (ИИ) Занятость населения гендерный разрыв
    Sandra Kulibali Lerua: Süni intellekt əmək bazarında gender bərabərsizliyini artıra bilər
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