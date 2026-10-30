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    The Hill: Хакеры из КНДР могут стоять за взломом криптобиржи Binance

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 23:43
    The Hill: Хакеры из КНДР могут стоять за взломом криптобиржи Binance

    Хакерская группа TraderTraitor из КНДР может быть причастна к кибератаке на компанию Binance.

    Как передает Report, об этом пишет The Hill со ссылкой на расследование компаний TRM Labs и Chainalysis.

    "TRM приписывает эту атаку TraderTraitor. Эта оценка основана на данных о транзакциях как ончейн, так и офчейн", - сообщила компания.

    Компания TRM Labs считает, что эта атака имеет некоторые сходства со взломом в прошлом году криптобиржи Bybit, который, согласно ФБР, совершила та же группа из КНДР.

    По данным аналитиков TRM Labs, в четверг хакерам удалось вывести более $6 млрд всего за 20 минут.

    Хакерская атака (Кибератаки) Биржа Binance
    "The Hill": Şimali Koreya hakerləri "Binance"a hücumun arxasında dayana bilər
    The Hill: North Korean hackers may be behind Binance cyberattack
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