The Hill: Хакеры из КНДР могут стоять за взломом криптобиржи Binance

Хакерская группа TraderTraitor из КНДР может быть причастна к кибератаке на компанию Binance.

Как передает Report, об этом пишет The Hill со ссылкой на расследование компаний TRM Labs и Chainalysis.

"TRM приписывает эту атаку TraderTraitor. Эта оценка основана на данных о транзакциях как ончейн, так и офчейн", - сообщила компания.

Компания TRM Labs считает, что эта атака имеет некоторые сходства со взломом в прошлом году криптобиржи Bybit, который, согласно ФБР, совершила та же группа из КНДР.

По данным аналитиков TRM Labs, в четверг хакерам удалось вывести более $6 млрд всего за 20 минут.