The Hill: Хакеры из КНДР могут стоять за взломом криптобиржи Binance
Другие страны
- 30 октября, 2026
- 23:43
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Хакерская группа TraderTraitor из КНДР может быть причастна к кибератаке на компанию Binance.
Как передает Report, об этом пишет The Hill со ссылкой на расследование компаний TRM Labs и Chainalysis.
"TRM приписывает эту атаку TraderTraitor. Эта оценка основана на данных о транзакциях как ончейн, так и офчейн", - сообщила компания.
Компания TRM Labs считает, что эта атака имеет некоторые сходства со взломом в прошлом году криптобиржи Bybit, который, согласно ФБР, совершила та же группа из КНДР.
По данным аналитиков TRM Labs, в четверг хакерам удалось вывести более $6 млрд всего за 20 минут.
"The Hill": Şimali Koreya hakerləri "Binance"a hücumun arxasında dayana bilər
The Hill: North Korean hackers may be behind Binance cyberattack
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