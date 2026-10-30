"The Hill": Şimali Koreya hakerləri "Binance"a hücumun arxasında dayana bilər
- 30 oktyabr, 2026
- 23:50
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Şimali Koreyanın "TraderTraitor" haker qrupunun "Binance" kriptovalyuta birjasına qarşı kiberhücumda əli ola bilər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Hill" nəşri "TRM Labs" və "Chainalysis" şirkətlərinin araşdırmasına istinadən məlumat yayıb.
"TRM Labs" şirkəti hücumun "TraderTraitor" qrupu tərəfindən həyata keçirildiyini ehtimal edir. Bu qiymətləndirmənin blokçeyn üzərində və ondan kənarda aparılan əməliyyatların təhlilinə əsaslandığı bildirilib.
Şirkət hesab edir ki, hücum ötən il "Bybit" kriptovalyuta birjasına qarşı həyata keçirilmiş kiberhücumla müəyyən oxşarlıqlara malikdir.
ABŞ Federal Təhqiqat Bürosunun (FTB) məlumatına görə, həmin hücumun arxasında da Şimali Koreyanın eyni haker qrupu dayanıb. "TRM Labs" analitiklərinin məlumatına görə, hakerlər cümə axşamı cəmi 20 dəqiqə ərzində 6 milyard dollardan çox vəsaiti birjadan çıxara biliblər.