    Подозреваемый в стрельбе признался в совершении покушения на администрацию президента США

    Задержанный после стрельбы на мероприятии Ассоциации корреспондентов при Белом доме признался, что планировал нападение на должностных лиц администрации президента США Дональда Трампа.

    Как передает Report.az со ссылкой на CBS News, речь идет о 31-летнем жителе штата Калифорния Коуле Аллене, который после задержания дал соответствующие показания правоохранительным органам.

    По данным источников телеканала, подозреваемый сообщил следствию, что его целью были чиновники, работающие в администрации главы государства.

    Напомним, инцидент произошел во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, где в тот момент находился президент США. Обстоятельства произошедшего уточняются.

