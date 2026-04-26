    Trampın olduğu tədbirdə atəş açan müəllimin hədəfi məmurlar olub

    Ağ Ev Müxbirləri Assosiasiyasının tədbirində baş verən atışmadan sonra saxlanılan 31 yaşlı Kol Tomas Allen ABŞ Prezidenti Donald Trampın administrasiyasındakı vəzifəli şəxslərə hücum etməyi planlaşdırdığını etiraf edib.

    "Report" "CBS News"a istinadən xəbər verir ki, ixtisasca müəllim olan Koul Allen müstəntiqlərə bildirib ki, hədəfi prezident administrasiyasında çalışan məmurlar olub.

    Qeyd edək ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp təhlükəsizlik sahəsində insidentdən sonra Vaşinqtondakı hotellərdən birində keçirilən Ağ Ev Müxbirləri Assosiasiyası üzvlərinin qəbulu zamanı təxliyə edilib.

    Donald Tramp ABŞ Silahlı şəxs
    Подозреваемый в стрельбе признался в совершении покушения на администрацию президента США

