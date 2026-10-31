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    В Бахрейне обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В регионе
    • 31 октября, 2026
    • 20:39
    В Бахрейне обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обсудил с генеральным секретарем Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) Джасемом аль-Будайви вопросы дальнейшего укрепления мира между Арменией и Азербайджаном.

    Как передает Report, об этом Мирзоян сообщил в социальной сети X по итогам встречи, состоявшейся в столице Бахрейна Манаме.

    По словам главы армянского МИД, стороны обсудили укрепление институционального сотрудничества и расширение экономических связей.

    Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам развития региональной транспортной инфраструктуры, реализации проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP), дальнейшего институционального закрепления мира между Арменией и Азербайджаном, а также ситуации на Ближнем Востоке.

    Арарат Мирзоян Джасем аль-Будейви Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Манама
    Bəhreyndə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi müzakirə edilib
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