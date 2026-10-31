Bəhreyndə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi müzakirə edilib
- 31 oktyabr, 2026
- 20:40
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Fars Körfəzi Ərəb Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının Baş katibi Casim Məhəmməd əl-Budeyvi ilə Bəhreynin paytaxtı Manamada Cənubi Qafqazda regional əlaqələr, TRIPP ("Beynəlxalq sülh və rifah naminə Tramp marşrutu" - red.) və Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülh prosesi barədə fikir mübadiləsi aparıb.
"Report" xəbər verir ki, Mirzoyan bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.
"Regional bağlantı, TRIPP layihəsi və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün daha da institusionallaşdırılması barədə fikir mübadiləsi apardıq", - Mirzoyan yazıb.
Görüşdə həmçinin əməkdaşlığın gücləndirilməsi və iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi müzakirə edilib.
🇦🇲🤝 GCC | Met with GCC Secretary-General @jasemalbudaiwi in Manama. Discussed strengthening institutional cooperation & expanding economic ties. Exchanged views on regional connectivity, #CrossroadsOfPeace & #TRIPP, further institutionalization of peace btwn Armenia & Azerbaijan, as well as developments in the Middle East. #IISS_MD26 @GCCSG— Ararat Mirzoyan (@AraratMirzoyan) October 31, 2026