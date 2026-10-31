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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    Bəhreyndə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi müzakirə edilib

    Region
    • 31 oktyabr, 2026
    • 20:40
    Bəhreyndə Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesi müzakirə edilib

    Ermənistanın xarici işlər naziri Ararat Mirzoyan Fars Körfəzi Ərəb Dövlətlərinin Əməkdaşlıq Şurasının Baş katibi Casim Məhəmməd əl-Budeyvi ilə Bəhreynin paytaxtı Manamada Cənubi Qafqazda regional əlaqələr, TRIPP ("Beynəlxalq sülh və rifah naminə Tramp marşrutu" - red.) və Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülh prosesi barədə fikir mübadiləsi aparıb.

    "Report" xəbər verir ki, Mirzoyan bu barədə "X" sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

    "Regional bağlantı, TRIPP layihəsi və Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhün daha da institusionallaşdırılması barədə fikir mübadiləsi apardıq", - Mirzoyan yazıb.

    Görüşdə həmçinin əməkdaşlığın gücləndirilməsi və iqtisadi əlaqələrin genişləndirilməsi müzakirə edilib.

    Ararat Mirzoyan Casim Əl-Budeyvi Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    В Бахрейне обсудили мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Armenia-Azerbaijan peace process discussed in Bahrain
    44 filmi
    44 filmi

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