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    Рубио: Трамп предпочитает по возможности решить вопрос с Ираном путем дипломатии

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 20:51
    Рубио: Трамп предпочитает по возможности решить вопрос с Ираном путем дипломатии

    США поддерживают многочисленные контакты и непрерывно ведут переговоры по решению конфликта с Ираном.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встреч глав МИД стран G20 в Атланте (штат Джорджия).

    "Ведутся многочисленные консультации. В действительности консультации, переговоры никогда не прекращались. Ведутся непрерывные консультации, в некоторых случаях напрямую, но чаще всего через посредников, и президент (США Дональд Трамп - ред.) предпочитает решать любые проблемы в мире дипломатическим и мирным путем, если это возможно. Он признает, что, к сожалению, в мире есть некоторые проблемы, которые нельзя решить мирным путем, но мы предпочитаем решать их именно таким [дипломатическим] образом", - сказал Рубио.

    Марко Рубио Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке
    Rubio: Tramp İran məsələsinin imkan daxilində diplomatiya ilə həllinə üstünlük verir
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