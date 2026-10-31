Рубио: Трамп предпочитает по возможности решить вопрос с Ираном путем дипломатии

США поддерживают многочисленные контакты и непрерывно ведут переговоры по решению конфликта с Ираном.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встреч глав МИД стран G20 в Атланте (штат Джорджия).

"Ведутся многочисленные консультации. В действительности консультации, переговоры никогда не прекращались. Ведутся непрерывные консультации, в некоторых случаях напрямую, но чаще всего через посредников, и президент (США Дональд Трамп - ред.) предпочитает решать любые проблемы в мире дипломатическим и мирным путем, если это возможно. Он признает, что, к сожалению, в мире есть некоторые проблемы, которые нельзя решить мирным путем, но мы предпочитаем решать их именно таким [дипломатическим] образом", - сказал Рубио.