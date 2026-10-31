Зеленский предложил провести переговоры по Украине в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта в Турции.

Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом он заявил в ходе выступления на пресс-конференции в Анкаре.

По его словам, Киев готовится к трехсторонней встрече и во время переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Зеленский обсудил возможность проведения такой встречи в Турции и привлечения к процессу Анкары, европейских и других партнеров Украины.

Кроме того, Зеленский назвал Украину и Турцию союзниками в сфере безопасности и оборонной промышленности. По его словам, в ходе переговоров лидеры также договорились работать над Черноморским зерновым коридором.

"Это касается и продовольственной безопасности, прежде всего. И сегодня мы договорились с президентом (Эрдоганом - ред.) работать над Черноморским зерновым коридором, чтобы он был эффективным", - добавил Зеленский.