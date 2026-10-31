Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Зеленский предложил провести переговоры по Украине в Турции

    Другие страны
    • 31 октября, 2026
    • 20:26
    Зеленский предложил провести переговоры по Украине в Турции

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил провести трехсторонние переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта в Турции.

    Как передает Report со ссылкой на украинские медиа, об этом он заявил в ходе выступления на пресс-конференции в Анкаре.

    По его словам, Киев готовится к трехсторонней встрече и во время переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом Зеленский обсудил возможность проведения такой встречи в Турции и привлечения к процессу Анкары, европейских и других партнеров Украины.

    Кроме того, Зеленский назвал Украину и Турцию союзниками в сфере безопасности и оборонной промышленности. По его словам, в ходе переговоров лидеры также договорились работать над Черноморским зерновым коридором.

    "Это касается и продовольственной безопасности, прежде всего. И сегодня мы договорились с президентом (Эрдоганом - ред.) работать над Черноморским зерновым коридором, чтобы он был эффективным", - добавил Зеленский.

    Владимир Зеленский Реджеп Тайип Эрдоган Российско-украинский конфликт Турция
    Zelenski Ukrayna üzrə danışıqların Türkiyədə keçirilməsini təklif edib
    Zelensky proposes holding trilateral talks in Türkiye
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    20:34
    Посол Польши при ООН обратился с просьбой досрочно завершить миссию
    Другие страны
    20:18
    В Южной Корее при падении автобуса в кювет пострадали более 20 человек
    Другие страны
    20:01
    Самир Шарифов: Развитие Среднего коридора способствует региональной интеграции
    Внешняя политика
    19:50
    Кондратюк: В Украине с начала конфликта погибли 768 детей
    Другие страны
    19:48
    Максат Мамытканов: Сотрудничество между Бишкеком и Баку перешло в стратегическое измерение
    Внешняя политика
    19:44
    Фото
    Азербайджанский каратист завоевал серебро на чемпионате Европы
    Индивидуальные
    19:40
    Протестующие в Британии заблокировали вход на авиабазу ВВС США
    Другие страны
    19:29
    В Азербайджане предложено создать механизмы поддержки недееспособных лиц в уголовном процессе
    Внутренняя политика
    19:17
    Завтра будет перекрыта часть автодороги Говсан-Тюркан
    Инфраструктура
    Лента новостей