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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Путь к Победе

    Политическое послание из TikTok-монтажа: призыв к ответственности турецких СМИ

    В регионе
    • 31 октября, 2026
    • 21:48
    Политическое послание из TikTok-монтажа: призыв к ответственности турецких СМИ

    Распространение некоторыми турецкими СМИ и аккаунтами в социальных сетях видеоролика с кадрами Президента Азербайджана Ильхама Алиева и наложенной записью его выступления многолетней давности вызывает серьезное недоумение. Материал из неофициального аккаунта представляют как личную публикацию главы государства, после чего пытаются найти в нем послание Турции. Такой подход противоречит элементарным принципам проверки информации.

    Прежде всего следует напомнить простой факт: у Президента Ильхама Алиева нет официального аккаунта в TikTok.

    Как сообщает Report, Oxu.Az уже обращал на это внимание читателей. Следовательно, нет никаких оснований называть размещенный на этой платформе ролик "публикацией Президента Азербайджана".

    Тем не менее такие издания, как Milli Gazete и Sonsöz, представили видео как материал из "официального аккаунта" Ильхама Алиева в TikTok. Таким образом, ссылка на несуществующий официальный аккаунт появилась в новостных публикациях. В социальных сетях пошли еще дальше, начав обсуждать, не является ли ролик посланием Турции.

    Между тем источник, дата и контекст прозвучавших слов хорошо известны.

    Использованные в ролике высказывания взяты из обращения Президента Ильхама Алиева к народу от 10 ноября 2020 года. В своем выступлении глава государства говорил о победе Азербайджана в Отечественной войне, поражении Армении и трехстороннем заявлении. Предупреждение о последствиях попыток испытывать терпение азербайджанского народа прозвучало именно в этом контексте.

    Полный текст обращения опубликован на официальном сайте Президента Азербайджана. Представлять эти слова как новое заявление, адресованное современной Турции, означает искажать их исторический смысл.

    Для проверки информации не требовалось проводить специальное расследование. Достаточно было установить, является ли аккаунт официальным, и найти первоисточник выступления.

    Сегодня любой пользователь может создать страницу в социальной сети, разместить кадры с участием Президента, наложить аудиозапись другого выступления и добавить произвольную подпись. Новая дата на видео не превращает старую речь в новое заявление. Большое количество просмотров не делает смонтированный ролик официальным обращением. Имя Президента в названии страницы и его фотография в профиле не дают владельцу аккаунта права выступать от имени главы государства.

    Когда ошибку обычного пользователя повторяет профессиональное СМИ, недостоверная информация получает дополнительную аудиторию и приобретает статус новости. Поэтому ответственность редакций, журналистов и владельцев популярных аккаунтов значительно выше.

    Oxu.Az считает безответственным подход, продемонстрированный в данном случае некоторыми турецкими медиаресурсами. Распространять непроверенный материал о Президенте Азербайджана, а затем на его основе строить предположения о межгосударственных отношениях недопустимо. Освещение отношений между Азербайджаном и Турцией требует особой точности и взвешенности.

    Прежде чем утверждать, что Президент направил какой-либо стране послание, необходимо убедиться, что оно действительно исходит от главы государства.

    Ссылки на официальные аккаунты Президента Азербайджана в Instagram, YouTube, Facebook и X размещены на сайте president.az. Достоверные источники информации открыты и доступны каждому.

    "Призываем турецких коллег и пользователей социальных сетей с большой аудиторией ответственно относиться к подобным материалам. От редакций, распространивших недостоверные сведения, ожидаем исправления публикаций и понятного объяснения для читателей.

    Уважение к аудитории начинается с проверки фактов. Превращать выступление многолетней давности в повод для сегодняшней конфронтации недопустимо в профессиональной журналистике", - подчеркивается в материале Oxu.Az.

    Ильхам Алиев Турция Tiktok
    "TikTok" montajından siyasi mesaj düzəldənlər: Türkiyə mediasına məsuliyyət çağırışı
    Those turning a TikTok montage into political message: Turkish media urged to act responsibly
    MiniBoss
    MiniBoss

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