Анкара передала Вашингтону предложения по обеспечению поставок зерна через Черное море

Турция передала США идеи по обеспечению безопасности поставок зерновых через Черное море.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G20 в Атланте.

"Мы изучаем предложения по этому вопросу, которые были направлены нам Турцией несколько недель назад... Они не закончат войну, но разрешат ее конкретный аспект", - сказал он.

По его словам, в международном сообществе растет интерес к участию в качестве гаранта или посредника при установлении перемирия в Черном море. Рубио отметил, что риски при поставках по данному маршруту ставят под угрозу не только энергетический, но и продовольственный сектор.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом стороны договорились продолжить работу над Черноморским зерновым коридором, что будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности.