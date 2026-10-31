Анкара передала Вашингтону предложения по обеспечению поставок зерна через Черное море
- 31 октября, 2026
- 21:11
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Турция передала США идеи по обеспечению безопасности поставок зерновых через Черное море.
Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран G20 в Атланте.
"Мы изучаем предложения по этому вопросу, которые были направлены нам Турцией несколько недель назад... Они не закончат войну, но разрешат ее конкретный аспект", - сказал он.
По его словам, в международном сообществе растет интерес к участию в качестве гаранта или посредника при установлении перемирия в Черном море. Рубио отметил, что риски при поставках по данному маршруту ставят под угрозу не только энергетический, но и продовольственный сектор.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом стороны договорились продолжить работу над Черноморским зерновым коридором, что будет способствовать обеспечению продовольственной безопасности.