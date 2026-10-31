КСИР: Очередной танкер подорвался на мине в Ормузском проливе
- 31 октября, 2026
- 21:55
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В Ормузском проливе еще один нефтяной танкер, не следовавший по установленному Ираном маршруту, подорвался на мине.
Как сообщает Report со ссылкой на иранские медиа, об этом говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).
"Сегодня во второй половине дня нефтяной танкер, проигнорировавший предупреждения и двигавшийся в запрещенной и опасной зоне к востоку от Ормузского пролива, столкнулся с морскими минами. На судне начался пожар", - отметили военные.
Позиция Тегерана по данному водному маршруту остается неизменной, следует из заявления.
"Все плавательные средства, особенно нефтяные танкеры и торговые суда, должны строго соблюдать предупреждения и установленный маршрут, а также воздерживаться от отключения систем слежения", - подчеркнули в КСИР.