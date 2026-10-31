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    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Эрдоган: Турция продолжит усилия по обеспечению безопасности в Черном море

    В регионе
    • 31 октября, 2026
    • 20:15
    Эрдоган: Турция продолжит усилия по обеспечению безопасности в Черном море

    Турция продолжит усилия по обеспечению безопасности в Черном море, а также контакты с Россией по этому вопросу.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, находящимся с визитом в Анкаре.

    "Очевидно, что нападения на гражданские суда и действия, способные усилить напряженность в Черном море, никому не принесут пользы", - подчеркнул он.

    Эрдоган также подтвердил неизменную поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины.

    Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Зеленский Черное море
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