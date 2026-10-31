Эрдоган: Турция продолжит усилия по обеспечению безопасности в Черном море
В регионе
- 31 октября, 2026
- 20:15
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Турция продолжит усилия по обеспечению безопасности в Черном море, а также контакты с Россией по этому вопросу.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским, находящимся с визитом в Анкаре.
"Очевидно, что нападения на гражданские суда и действия, способные усилить напряженность в Черном море, никому не принесут пользы", - подчеркнул он.
Эрдоган также подтвердил неизменную поддержку Турцией территориальной целостности и суверенитета Украины.
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