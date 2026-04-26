Шесть человек пострадали при аварийной эвакуации самолета Swiss в Индии
Другие страны
- 26 апреля, 2026
- 08:57
Шесть пассажиров получили травмы в результате аварийной эвакуации из самолета авиакомпании Swiss в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели, Индия.
Как передает Report, инцидент произошел в международном аэропорту имени Индиры Ганди в индийской столице.
По данным Times of India, на борту Airbus A330 находились 232 человека. Во время разбега перед взлетом у воздушного судна произошел отказ двигателя с последующим возгоранием.
Экипаж принял решение прервать взлет и провести экстренную эвакуацию пассажиров на взлетно-посадочной полосе с использованием аварийных трапов. Шесть человек были госпитализированы с травмами.
Авиакомпания заявила, что проведет расследование причин происшествия.
