Шесть человек пострадали при аварийной эвакуации самолета Swiss в Индии

Шесть пассажиров получили травмы в результате аварийной эвакуации из самолета авиакомпании Swiss в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели, Индия.

Как передает Report, инцидент произошел в международном аэропорту имени Индиры Ганди в индийской столице.

По данным Times of India, на борту Airbus A330 находились 232 человека. Во время разбега перед взлетом у воздушного судна произошел отказ двигателя с последующим возгоранием.

Экипаж принял решение прервать взлет и провести экстренную эвакуацию пассажиров на взлетно-посадочной полосе с использованием аварийных трапов. Шесть человек были госпитализированы с травмами.

Авиакомпания заявила, что проведет расследование причин происшествия.