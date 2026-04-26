    Три азербайджанских боксера вышли в финал Кубка мира в Бразилии

    • 26 апреля, 2026
    • 10:36
    Три азербайджанских боксера вышли в финал Кубка мира в Бразилии

    В бразильском городе Фос-ду-Игуасу завершился полуфинал Кубка мира по боксу.

    Как сообщает Report, три азербайджанских спортсмена вышли в финал.

    Субхан Мамедов (50 кг) одержал победу над Анварджаном Ходжиевым (Кыргызстан) со счетом 4:1 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 28:29). В финале он будет биться с Иссамом Бенсаяром (Марокко).

    Саидджамшид Джафаров (75 кг) на пути к финалу одержал уверенную победу над Габриэлем Гиди Ронтани (Италия) – 5:0 (30:27, 30:26, 30:27, 30:27, 30:27). Он встретится в решающем поединке с Тауаном Силвой (Бразилия).

    Мухаммед Абдуллаев (+90 кг) оказался сильнее Омара Шинае (Норвегия) – 5:0 (29:28, 30:27, 29:28, 30:27, 29:28). В финале он выйдет на ринг с Давитом Чалояном (Армения).

    Наби Искендеров (70 кг) в полуфинале уступил Каиану Рейси (Бразилия), став обладателем бронзовой медали.

    Отметим, что Кубок мира завершится 26 апреля.

    Три азербайджанских боксера вышли в финал Кубка мира в Бразилии
    Три азербайджанских боксера вышли в финал Кубка мира в Бразилии
    Три азербайджанских боксера вышли в финал Кубка мира в Бразилии
    Кубок мира по боксу Бразилия Азербайджанские спортсмены
    Dünya kuboku: Azərbaycanın üç boksçusu finala yüksəlib, biri bürünc medala sahib olub

    Последние новости

    12:23

    Глава МИД Ирана и султан Омана обсудили усилия по деэскалации в регионе

    Происшествия
    12:07

    Европейский союз борьбы признал Хетага Газюмова тренером года

    Индивидуальные
    12:00

    В Каспийском море произошло землетрясение

    Происшествия
    11:54

    Макрон уверен в способности ЕС защитить себя

    Другие страны
    11:38

    Пезешкиан: Иран не пойдет на переговоры под давлением и угрозами

    В регионе
    11:32

    В ряде районов Азербайджана идет снег, в Баку усилился ветер

    Экология
    11:18

    "Арсенал" установил новый рекорд АПЛ

    Футбол
    11:03

    В Турции произошли два землетрясения подряд

    В регионе
    10:57

    В Японии 1 400 пожарных борются с масштабными лесными пожарами

    Другие страны
    Лента новостей