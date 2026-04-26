Три азербайджанских боксера вышли в финал Кубка мира в Бразилии

В бразильском городе Фос-ду-Игуасу завершился полуфинал Кубка мира по боксу.

Как сообщает Report, три азербайджанских спортсмена вышли в финал.

Субхан Мамедов (50 кг) одержал победу над Анварджаном Ходжиевым (Кыргызстан) со счетом 4:1 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 28:29). В финале он будет биться с Иссамом Бенсаяром (Марокко).

Саидджамшид Джафаров (75 кг) на пути к финалу одержал уверенную победу над Габриэлем Гиди Ронтани (Италия) – 5:0 (30:27, 30:26, 30:27, 30:27, 30:27). Он встретится в решающем поединке с Тауаном Силвой (Бразилия).

Мухаммед Абдуллаев (+90 кг) оказался сильнее Омара Шинае (Норвегия) – 5:0 (29:28, 30:27, 29:28, 30:27, 29:28). В финале он выйдет на ринг с Давитом Чалояном (Армения).

Наби Искендеров (70 кг) в полуфинале уступил Каиану Рейси (Бразилия), став обладателем бронзовой медали.

Отметим, что Кубок мира завершится 26 апреля.