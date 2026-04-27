Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Происшествия
    • 27 апреля, 2026
    • 02:08
    В Нахчыване перевернулся автомобиль, погиб один, пострадали три человека

    В Нахчыване произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали три человека.

    Как сообщает местное бюро Report, на магистрали Нахчыван-Шахбуз перевернулся автомобиль Hyundai.

    В результате инцидента погиб Алиев Нурлан Ислам оглу (1990 г.р.), различные травмы получили находившиеся в автомобиле Аббасов Эльвин Ибрагим оглу (1996), Аббасов Эльчин Мамед оглу (1998) и Магеррамов Вели Али оглу (2001).

    Пострадавших доставили в Нахчыванскую республиканскую больницу, состояние Эльчина Аббасова оценивается как тяжелое.

    По факту начато расследование.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Нахчыван
    Naxçıvanda avtomobilin aşması nəticəsində bir nəfər ölüb, üç nəfər xəsarət alıb

    Последние новости

