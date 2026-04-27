В Нахчыване перевернулся автомобиль, погиб один, пострадали три человека
Происшествия
- 27 апреля, 2026
- 02:08
В Нахчыване произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали три человека.
Как сообщает местное бюро Report, на магистрали Нахчыван-Шахбуз перевернулся автомобиль Hyundai.
В результате инцидента погиб Алиев Нурлан Ислам оглу (1990 г.р.), различные травмы получили находившиеся в автомобиле Аббасов Эльвин Ибрагим оглу (1996), Аббасов Эльчин Мамед оглу (1998) и Магеррамов Вели Али оглу (2001).
Пострадавших доставили в Нахчыванскую республиканскую больницу, состояние Эльчина Аббасова оценивается как тяжелое.
По факту начато расследование.
