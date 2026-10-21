Axios: США ожидают от РФ компромисса после переговоров в Осло

Белый дом рассчитывает, что в Москве проявят "большую готовность к компромиссу" после того, как президент США Дональд Трамп согласился ослабить санкционные ограничения на продажу российского дизеля и предпринял другие шаги в интересах РФ.

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленного источника из числа американских чиновников.

Собеседник, знакомый с ходом переговоров в норвежской столице Осло с участием представителей США, Европы и Украины, указал, что стороны согласовали позицию относительно дальнейшего диалога с Россией.

Согласно информации, было обсуждено единое предложение о рамочном соглашении по прекращению российско-украинской войны. По словам собеседника издания, Украина представила новые идеи и предложения, которые были подробно рассмотрены. Чиновник отметил существенный прогресс и согласованность позиций на рабочем уровне относительно дальнейших шагов.

Портал подчеркивает, что спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф в ходе встречи 21 октября с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге представит ему обновленное предложение, а зять Трампа Джаред Кушнер присоединится к встрече по видеосвязи.

Чиновник сообщил, что в Вашингтоне надеются, что новое предложение позволит перейти к прямым трехсторонним и более широким многосторонним переговорам.

Тем не менее Кушнер вновь настаивал на требовании Трампа прекратить украинские удары по российским НПЗ. После встречи президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов прекратить удары, если Москва предпримет аналогичные шаги.

Напомним, что 20 октября в Осло прошла встреча между представителями Европы, Украины, США, а также представителями Франции, Великобритании, Германии, Польши, ЕС и НАТО. Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что на переговорах был достигнут "реальный прогресс" в урегулировании российско-украинского конфликта.