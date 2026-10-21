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    Протестующие в Албании отвергли предложение премьер-министра о диалоге

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 01:47
    Протестующие в Албании отвергли предложение премьер-министра о диалоге

    Протестующие в Албании отвергли предложение премьер-министра Эди Рамы провести диалогу.

    Об этом сообщает балканское бюро Report.

    Ранее глава албанского правительства обратился к оппозиционным силам и лидерам протестного движения с призывом начать открытый диалог на фоне продолжающихся восьмой день подряд антиправительственных демонстраций.

    Перед офисом премьер-министра расставили несколько стульев, чтобы продемонстрировать готовность к встрече с протестующими. Однако демонстранты отвергли это предложение, отбросив стулья в сторону, и продолжили скандировать антиправительственные лозунги.

    Отметим, что протестующие требуют улучшения условий обучения в университетах, снижения расходов на высшее образование, увеличения финансовой поддержки студентов и улучшения возможностей трудоустройства после окончания учебы. Они также выдвигают политические требования, в первую очередь призывая к отставке правительства.

    Эди Рама Акции протеста Албания
    Albaniyada etirazçılar baş nazirin dialoq təklifini geri çeviriblər
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