Протестующие в Албании отвергли предложение премьер-министра о диалоге
- 21 октября, 2026
- 01:47
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Протестующие в Албании отвергли предложение премьер-министра Эди Рамы провести диалогу.
Об этом сообщает балканское бюро Report.
Ранее глава албанского правительства обратился к оппозиционным силам и лидерам протестного движения с призывом начать открытый диалог на фоне продолжающихся восьмой день подряд антиправительственных демонстраций.
Перед офисом премьер-министра расставили несколько стульев, чтобы продемонстрировать готовность к встрече с протестующими. Однако демонстранты отвергли это предложение, отбросив стулья в сторону, и продолжили скандировать антиправительственные лозунги.
Отметим, что протестующие требуют улучшения условий обучения в университетах, снижения расходов на высшее образование, увеличения финансовой поддержки студентов и улучшения возможностей трудоустройства после окончания учебы. Они также выдвигают политические требования, в первую очередь призывая к отставке правительства.