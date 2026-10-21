Лига чемпионов УЕФА: ПСЖ дома уверенно обыграл "Барселону"

В Лиге чемпионов УЕФА состоялись матчи 3-го тура общего этапа.

Как сообщает Report, в первый игровой день было проведено 9 встреч.

Бакинский "Сабах" дома минимально уступил дортмундской "Боруссии", французский ПСЖ обыграл испанскую "Барселону", а стамбульский "Фенербахче" на последней минуте игры упустил победу в матче со "Славией.

Лига чемпионов УЕФА

Общий этап, III тур

20 октября

20:45. "Фенербахче" (Турция) – "Славия" (Чехия) 2:2

20:45. "Сабах" (Азербайджан) – "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 1:2

23:00. ПСЖ (Франция) – "Барселона" (Испания) 4:2

23:00. "Ливерпуль" (Англия) – "Вильярреал" (Испания) 4:3

23:00. "Манчестер Сити" (Англия) – АЕК (Афины, Греция) 5:1

23:00. "Рома" (Италия) – "Слован" (Словакия) 4:0

23:00. "Порту" (Португалия) – ПСВ (Нидерланды) 0:1

23:00. "Наполи" (Италия) – "Будё-Глимт" (Норвегия) 4:3

23:00. "Штутгарт" (Германия) – "Атлетико" (Испания) 1:1.