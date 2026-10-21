UEFA Çempionlar Liqası: PSJ "Barselona"nı məğlub edib
- 21 oktyabr, 2026
- 01:03
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Futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunun oyunları keçirilib.
"Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə 9 matç baş tutub.
Azərbaycan təmsilçisi "Sabah" evdə Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubunu qəbul edib.
Bakı klubunun rəqiblərindən olan "Barselona" səfərdə PSJ ilə üz-üzə gəlib. "Fənərbağça" isə Türkiyədə "Slaviya"nı sınağa çəkib.
UEFA Çempionlar Liqası
Liqa mərhələsi, III tur
20 oktyabr
"Fənərbağça" (Türkiyə) – "Slaviya" (Çexiya) 2:2
"Sabah" (Azərbaycan) – "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) 1:2
PSJ (Fransa) – "Barselona" (İspaniya) 4:2
"Liverpul" (İngiltərə) – "Vilyarreal" (İspaniya) 4:3
"Mançester Siti" (İngiltərə) – AEK (Afina, Yunanıstan) 5:1
"Roma" (İtaliya) – "Slovan" (Slovakiya) 4:0
"Portu" (Portuqaliya) – PSV (Niderland) 0:1
"Napoli" (İtaliya) – "Budyo-Qlimt" (Norveç) 4:3
"Ştutqart" (Almaniya) – "Atletiko" (İspaniya) 1:1