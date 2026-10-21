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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası

    UEFA Çempionlar Liqası: PSJ "Barselona"nı məğlub edib

    Futbol
    • 21 oktyabr, 2026
    • 01:03
    UEFA Çempionlar Liqası: PSJ Barselonanı məğlub edib

    Futbol üzrə UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin III turunun oyunları keçirilib.

    "Report" xəbər verir ki, ilk oyun günündə 9 matç baş tutub.

    Azərbaycan təmsilçisi "Sabah" evdə Almaniyanın "Borussiya" (Dortmund) klubunu qəbul edib.

    Bakı klubunun rəqiblərindən olan "Barselona" səfərdə PSJ ilə üz-üzə gəlib. "Fənərbağça" isə Türkiyədə "Slaviya"nı sınağa çəkib.

    UEFA Çempionlar Liqası

    Liqa mərhələsi, III tur

    20 oktyabr

    "Fənərbağça" (Türkiyə) – "Slaviya" (Çexiya) 2:2

    "Sabah" (Azərbaycan) – "Borussiya" (Dortmund, Almaniya) 1:2

    PSJ (Fransa) – "Barselona" (İspaniya) 4:2

    "Liverpul" (İngiltərə) – "Vilyarreal" (İspaniya) 4:3

    "Mançester Siti" (İngiltərə) – AEK (Afina, Yunanıstan) 5:1

    "Roma" (İtaliya) – "Slovan" (Slovakiya) 4:0

    "Portu" (Portuqaliya) – PSV (Niderland) 0:1

    "Napoli" (İtaliya) – "Budyo-Qlimt" (Norveç) 4:3

    "Ştutqart" (Almaniya) – "Atletiko" (İspaniya) 1:1

    UEFA Çempionlar Liqası Sabah FK
    Лига чемпионов УЕФА: ПСЖ дома уверенно обыграл "Барселону"
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