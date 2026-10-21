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    Shafaq News: Ирак закрыл большую часть границы с Ираном

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 02:19
    Shafaq News: Ирак закрыл большую часть границы с Ираном

    Правительство Ирака закрыло большую часть КПП на границе с Ираном из-за появившихся у Багдада доказательств причастности иранской стороны к атакам на Саудовскую Аравию в сентябре.

    Как передает Report, об этом пишет портал Shafaq News со ссылкой на источник.

    По данным собеседника издания, распоряжение о закрытии КПП на границе с Ираном издал лично премьер-министр страны Али аз-Зейди.

    Власти Ирака полагают, что Тегеран не только причастен к удару по саудовскому нефтепроводу "Восток - Запад", но и импортировала в приграничные территории комплектующие для сборки дронов, которые потом использовались для атак по Саудовской Аравии.

    Напомним, что работа трансаравийского нефтепровода "Восток - Запад" в районе Эр-Рияда и Медины была приостановлена в целях предосторожности после нескольких атак утром 10 сентября. Позднее было установлено, что атаки были совершены с иракской территории. Тогда Аз-Зейди распорядился незамедлительно расследовать обстоятельства атаки, установить организаторов и привлечь к ответственности всех причастных.

    Закрытие границ Ирак Исламская Республика Иран
    "Shafaq News": İraq İranla sərhədin böyük hissəsini bağlayıb
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