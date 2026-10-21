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    The Times: Британия намерена разрабатывать газовое месторождение в Северном море

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 03:44
    The Times: Британия намерена разрабатывать газовое месторождение в Северном море

    Уровень добычи газа в Северном море увеличится в течение нескольких недель после того, как правительство Великобритании 21 октября одобрит разработку месторождения Jackdaw у берегов Шотландии.

    Как передает Report, об этом сообщила газета The Times.

    По ее информации, министр энергетики и углеродной нейтральности Миатта Фанбулле и глава Минфина Джон Хили в среду объявят в Абердине о том, что газовое месторождение получило необходимое экологическое разрешение и начнет производство до конца декабря.

    Изначально освоение нефтегазовых месторождений Jackdaw и Rosebank в Шотландии было согласовано в 2022-2023 годах правительством Консервативной партии. Реализация проектов была приостановлена в 2025 году после постановления суда в Эдинбурге, который посчитал, что владельцы месторождений не предоставили полную информацию об экологическом ущербе от их работы.

    Jackdaw, как замечает издание, - крупнейшее из известных неразработанных газовых месторождений Великобритании и после выхода на полную мощность может обеспечить до 6% добычи газа в Северном море. Это решение будет представлено как важный шаг на пути достижения Великобританией энергетической безопасности и создания рабочих мест, говорится в статье.

    Полномасштабная разработка месторождения Великобритания
    "The Times": Britaniya Şimal dənizində qaz yatağını işlətmək niyyətindədir
    44 filmi
    44 filmi

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