The Times: Британия намерена разрабатывать газовое месторождение в Северном море

Уровень добычи газа в Северном море увеличится в течение нескольких недель после того, как правительство Великобритании 21 октября одобрит разработку месторождения Jackdaw у берегов Шотландии.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times.

По ее информации, министр энергетики и углеродной нейтральности Миатта Фанбулле и глава Минфина Джон Хили в среду объявят в Абердине о том, что газовое месторождение получило необходимое экологическое разрешение и начнет производство до конца декабря.

Изначально освоение нефтегазовых месторождений Jackdaw и Rosebank в Шотландии было согласовано в 2022-2023 годах правительством Консервативной партии. Реализация проектов была приостановлена в 2025 году после постановления суда в Эдинбурге, который посчитал, что владельцы месторождений не предоставили полную информацию об экологическом ущербе от их работы.

Jackdaw, как замечает издание, - крупнейшее из известных неразработанных газовых месторождений Великобритании и после выхода на полную мощность может обеспечить до 6% добычи газа в Северном море. Это решение будет представлено как важный шаг на пути достижения Великобританией энергетической безопасности и создания рабочих мест, говорится в статье.