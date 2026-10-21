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    WSJ: Ограничить работу Starlink в Украине приказал Илон Маск

    Другие страны
    • 21 октября, 2026
    • 01:13
    WSJ: Ограничить работу Starlink в Украине приказал Илон Маск

    Глава SpaceX Илон Маск на прошлой неделе лично приказал ограничить работу военной версии Starlink - Starshield - в Украине.

    Как передает Report, об этом сообщили американские чиновники и знакомые с вопросом источники The Wall Street Journal.

    По словам некоторых американских чиновников, Маск принял это решение самостоятельно, и президент США Дональд Трамп не отдавал каких-либо распоряжений.

    Однако один из источников издания заявил, что предприниматель перед ограничением скорости беседовал с многими высокопоставленными представителями американской администрации, включая ее главу.

    Маск ранее отрицал свою ответственность за ограничения, утверждая, что решения о скорости и использовании Starshield принимают власти США.

    "Системы Starshield принадлежат и контролируются правительством США, решения об ограничении скорости или условиях использования принимаются военным руководством и, в конечном счете, президентом США", - писал в своем Х Маск.

    Позднее Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома подчеркнул, что не причастен к замедлению Starshield.

    Илон Маск Спутниковый интернет Starlink
    WSJ: İlon Mask Ukraynada "Starlink"in işini məhdudlaşdırmağı əmr edib
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