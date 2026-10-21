WSJ: Ограничить работу Starlink в Украине приказал Илон Маск

Глава SpaceX Илон Маск на прошлой неделе лично приказал ограничить работу военной версии Starlink - Starshield - в Украине.

Как передает Report, об этом сообщили американские чиновники и знакомые с вопросом источники The Wall Street Journal.

По словам некоторых американских чиновников, Маск принял это решение самостоятельно, и президент США Дональд Трамп не отдавал каких-либо распоряжений.

Однако один из источников издания заявил, что предприниматель перед ограничением скорости беседовал с многими высокопоставленными представителями американской администрации, включая ее главу.

Маск ранее отрицал свою ответственность за ограничения, утверждая, что решения о скорости и использовании Starshield принимают власти США.

"Системы Starshield принадлежат и контролируются правительством США, решения об ограничении скорости или условиях использования принимаются военным руководством и, в конечном счете, президентом США", - писал в своем Х Маск.

Позднее Трамп в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома подчеркнул, что не причастен к замедлению Starshield.