    Naxçıvanda avtomobilin aşması nəticəsində bir nəfər ölüb, üç nəfər xəsarət alıb

    Hadisə
    • 27 aprel, 2026
    • 02:06
    Naxçıvanda bir nəfərin ölümü, üç nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, qəza Naxçıvan-Şahbuz magistralında qeydə alınıb.

    Belə ki, "Hyundai" markalı avtomobilin aşması nəticəsində 1990-cı il təvəllüdlü Əliyev Nurlan İslam oğlu ölüb, maşında olan 1996-cı il təvəllüdlü Abbasov Elvin İbrahim oğlu, 1998-ci il təvəllüdlü Abbasov Elçin Məmməd oğlu və 2001-ci il təvəllüdlü Məhərrəmov Vəli Əli oğlu xəsarət alıblar. Onlar Naxçıvan Muxtar Respublika Xəstəxanasına yerləşdiriliblər. Xəsarət alanlardan Elçin Abbasovun vəziyyəti ağır olaraq qiymətləndirilir.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Avtomobil qəzası Naxçıvan
    В Нахчыване перевернулся автомобиль, погиб один, пострадали три человека

