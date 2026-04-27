İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    Tədqiqatçılar üçün laboratoriya avadanlıqlarının vahid rəqəmsal bazası yaradılıb

    Elm və təhsil
    27 aprel, 2026
    • 08:34
    Tədqiqatçılar üçün laboratoriya avadanlıqlarının vahid rəqəmsal bazası yaradılıb

    Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən "Rəqəmsal Repozitariyaların İnkişafına Dəstək" layihəsi çərçivəsində laboratoriya avadanlıqları üzrə mərkəzi rəqəmsal baza istifadəyə verilib.

    Bu barədə "Report"a Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən məlumat verilib.

    Qeyd olunub ki, platformanın yaradılmasında əsas məqsəd ölkənin elmi və ali təhsil müəssisələrində mövcud olan laboratoriya avadanlıqları haqqında məlumatları vahid rəqəmsal bazada toplamaq və tədqiqatçılar üçün bu avadanlıqlara çıxışı asanlaşdırmaqdır.

    Bu platforma ölkənin elmi və ali təhsil müəssisələrində mövcud olan laboratoriya avadanlıqlarını vahid bazada birləşdirən ilk açıq çıxışlı rəqəmsal bazadır. Hazırda bazada 29 müəssisəyə aid 2000-ə yaxın laboratoriya avadanlığı haqqında məlumat yerləşdirilib.

    Bazada avadanlığın adı, istehsalçı şirkəti və ölkəsi, istehsal ili, yerləşdiyi laboratoriya, şəkli, eləcə də avadanlığa məsul şəxs barədə məlumatlar təqdim olunur. Bildirilib ki, layihə laboratoriya avadanlıqlarından daha səmərəli istifadə olunmasına, eyni avadanlığın müxtəlif qurumlar tərəfindən təkrar alınmasının önlənməsinə və büdcə vəsaitlərinə qənaət edilməsinə töhfə verəcək.

    Platforma alim və tədqiqatçıların elmi fəaliyyətini dəstəkləməklə yanaşı, elmi, sənaye və korporativ müəssisələr arasında əməkdaşlıq imkanlarını genişləndirəcək. Hazırda sistemdə yerləşdirilən məlumatlar davamlı olaraq yenilənir və genişləndirilir. Yaxın mərhələdə platformada elmi və ali təhsil müəssisələrinin elmi nəşrlərinin və tədqiqatçı profillərinin də yerləşdirilməsi nəzərdə tutulur.

    Vurğulanıb ki, inventarında olan laboratoriya avadanlıqları haqqında məlumatları elmi ictimaiyyətlə bölüşmək istəyən sənaye və korporativ müəssisələr də layihəyə qoşula bilərlər.

    Rəqəmsal repozitariyaya bu keçid vasitəsilə daxil olmaq mümkündür: https://dspace.eatda.edu.az/home

    В Азербайджане создана единая база данных лабораторного оборудования

    Son xəbərlər

    09:47

    Rusiya Odessaya zərbə endirib, 13-ə yaxın şəxs xəsarət alıb

    Digər ölkələr
    09:41

    Taekvondo üzrə yeniyetmələr arasında Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək

    Fərdi
    09:25

    Azərbaycan boks millisi Dünya Kubokunda komanda hesabında ikinci yeri tutub

    Fərdi
    09:23

    Kür çayının aşağı axınına suyun buraxılması qərara alınıb

    İnfrastruktur
    09:22

    Andrey Babiş Azərbaycanda Çexiyaya təbii qaz tədarükünü müzakirə edəcək

    Xarici siyasət
    09:21

    Ağstafada 16 yaşlı oğlanı elektrik cərəyanı vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:18

    FHN: Ötən həftə 136 yanğına çıxış olub, 9 meyit aşkarlanıb

    Hadisə
    09:16

    Yasamalda 16 yaşlı yeniyetməni avtomobil vuraraq öldürüb

    Hadisə
    09:16

    Sərsəng su anbarında "Prezident Kuboku 2026" beynəlxalq reqatası başlayır

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti