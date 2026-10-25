Azərbaycan Premyer Liqasının IX turunda daha bir görüş baş tutub
- 25 oktyabr, 2026
- 16:55
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Misli Premyer Liqasının IX turunda daha bir görüş baş tutub.
"Report"un məlumatına görə, "İmişli" "Şamaxı"nı qəbul edib.
Yevlax şəhər stadionunda keçirilən görüş "İmişli"nin 2:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Meydan sahiblərinin heyətində Dioqo Almeyda (17) və Seyxan Fərəcov (90+2-p.) fərqlənib. "Şamaxı"nın yeganə qolunu isə 65-ci dəqiqədə Abdullahi Şuaybu rəqib qapısından keçirib.
Bu nəticədən sonra xallarının sayını 10-a yüksəldən "İmişli" turnir cədvəlində 8-ci pilləyə yüksəlib. "Şamaxı" isə 13 xalla 7-ci yerdə qərarlaşıb.
Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Qəbələ" "Araz-Naxçıvan"ı (2:1), "Zirə" "Sumqayıt"ı (3:2), "Kəpəz" isə "Şəfa"nı (2:1) məğlub edib. "Neftçi" - "Turan Tovuz" matçı heç-heçə başa çatıb - 1:1.