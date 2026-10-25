"Имишли" обыграл "Шамахы" в IX туре Премьер-лиги Азербайджана
Футбол
- 25 октября, 2026
- 16:59
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В рамках IX тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоялся еще один матч.
Как сообщает Report, "Имишли" принимал "Шамахы".
Встреча, прошедшая на городском стадионе Евлаха, завершилась победой "Имишли" со счетом 2:1.
В составе хозяев отличились Диогу Алмейда (17-я минута) и Сейхан Фараджов (90+2-я). Единственный гол "Шамахы" на 65-й минуте забил Абдуллахи Шуайбу.
Напомним, что в предыдущих матчах тура "Габала" обыграла "Араз-Нахчыван" (2:1), "Зиря" победила "Сумгайыт" (3:2), а "Кяпаз" одолел "Шафа" (2:1). Встреча между "Нефтчи" и "Туран Товузом" завершилась вничью - 1:1.
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