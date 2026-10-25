Sumqayıtda beş avtomobil toqquşub
Hadisə
- 25 oktyabr, 2026
- 15:56
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Sumqayıt şəhərində beş avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.
"Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Sərvər Bədəlbəyli küçəsində qeydə alınıb.
Belə ki, "BMW", iki "Toyota", "Hyundai" və "Chery" markalı minik avtomobilləri toqquşub.
Qəza nəticəsində hər beş avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.
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