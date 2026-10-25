İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Sumqayıtda beş avtomobil toqquşub

    Hadisə
    • 25 oktyabr, 2026
    • 15:56
    Sumqayıtda beş avtomobil toqquşub

    Sumqayıt şəhərində beş avtomobilin iştirakı ilə zəncirvari yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

    "Report"un yerli bürosunun məlumatına görə, hadisə şəhərin Sərvər Bədəlbəyli küçəsində qeydə alınıb.

    Belə ki, "BMW", iki "Toyota", "Hyundai" və "Chery" markalı minik avtomobilləri toqquşub.

    Qəza nəticəsində hər beş avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Hadisənin başvermə səbəbləri araşdırılır.

    Sumqayıtda beş avtomobil toqquşub
    Sumqayıtda beş avtomobil toqquşub
    Sumqayıtda beş avtomobil toqquşub
    Sumqayıtda beş avtomobil toqquşub
    Sumqayıtda beş avtomobil toqquşub
    Sumqayıt
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    16:23
    Serbiyanın hakim partiyası Vuçiçin anasına hücum edildiyini bildirib
    Digər ölkələr
    16:10
    Foto
    Musa Qasımlı: Serbiyada seçkilər qanunvericiliyə uyğun keçirilir
    Xarici siyasət
    15:58
    Foto
    AFFA prezidenti Rövşən Nəcəf Hövsan Yarış Kompleksini ziyarət edib
    Komanda
    15:56
    Foto
    Sumqayıtda beş avtomobil toqquşub
    Hadisə
    15:55
    Foto
    Bakıda "Torpaq" adlı qrup sərgisi açılıb
    Mədəniyyət siyasəti
    15:45
    Foto
    "Pampuşun səyahəti" kitabının təqdimatı keçirilib
    Mədəniyyət siyasəti
    15:38
    Fransada etiraz aksiyaları zamanı 1 300-dən çox şəxs saxlanılıb
    Digər ölkələr
    15:27
    "Real"ın qapıçısı "Barselona" ilə oyunu buraxacaq
    Futbol
    15:07
    Foto
    Yeniyetmə güləşçilər arasında Naxçıvan birinciləri müəyyənləşib
    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti