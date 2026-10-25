İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Musa Qasımlı: Serbiyada seçkilər qanunvericiliyə uyğun keçirilir

    Xarici siyasət
    • 25 oktyabr, 2026
    • 16:10
    Musa Qasımlı: Serbiyada seçkilər qanunvericiliyə uyğun keçirilir

    Serbiyada növbədənkənar parlament seçkilərində səsvermə prosesi ölkə qanunvericiliyinə uyğun davam edir.

    "Report"un Balkan bürosuna xəbər verir ki, bunu seçkiləri müşahidə etmək üçün Serbiyaya gələn Azərbaycan parlamentinin nümayəndə heyətinin rəhbəri, Milli Məclis sədrinin müavini Musa Qasımlı bildirib.

    Onun sözlərinə görə, seçki məntəqələrində yüksək nizam-intizam və səliqə-sahman müşahidə olunur, seçicilər növbə ilə səs verirlər.

    "Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müşahidəçiləri olaraq dost Serbiya Respublikasında keçirilən növbədənkənar parlament seçkilərini izləyirik. Müşahidə etdiyimiz qədərilə seçki məntəqələrində yüksək nizam-intizam və səliqə-sahman var. Seçicilər növbə ilə gedib səs verirlər. Hesab edirik ki, seçkilərin nəticələri dost serb xalqının azad iradəsini ifadə edəcək və bu seçkilər şəffaf, azad, demokratik şəkildə başa çatacaq", – deputat vurğulayıb.

    Yerli müşahidəçi, professor Lazar Rujiçiç də səsvermə prosesinin qaydalara uyğun davam etdiyini bildirib. Bununla yanaşı, o, seçkilər zamanı müəyyən siyasi təzyiqlərin olduğunu diqqətə çatdırıb.

    "Proses həmişəki kimidir, lakin bu dəfə hər bir partiyanın öz xeyrinə nəticə əldə etməyə çalışması səbəbindən ciddi təzyiqlər var. Bəzi partiyaların və tələbə birliklərinin nümayəndələri prosesin gedişatına öz baxışlarını sırımağa çalışırlar. Lakin qanunlar nəyi tələb edirsə, prosesi məhz o cür həyata keçiririk", – professor qeyd edib.

    Qeyd edək ki, Serbiyada seçki məntəqələri səhər saat 07:00-da açılıb. Günün ilk saatlarında ölkənin keçmiş prezidenti, "Aleksandar Vuçiç – Birləşmiş Serbiya" seçki siyahısına rəhbərlik edən Aleksandar Vuçiç və maliyyə naziri Sinişa Mali də daxil olmaqla, bir sıra rəsmi şəxslər səsvermədə iştirak ediblər.

    Seçki məntəqələrində aparılan müşahidələr zamanı prosesin sakit şəraitdə davam etdiyi, seçicilərin səsvermədə fəallıq göstərdiyi qeydə alınıb. Körpə uşaqlı ailələrin, eləcə də fiziki məhdudiyyətli şəxslərin məntəqələrə gələrək səsvermə hüququndan istifadə etdikləri müşahidə olunub.

    Seçki günü narazılığını bildirmək istəyən bəzi vətəndaşlar şəhərin ayrı-ayrı yerlərində yollarda dinc şəkildə dayanaraq nəqliyyatın hərəkətini bir neçə dəqiqəlik məhdudlaşdırıblar. Bununla belə, hazırda səsverməyə mane olan kütləvi aksiya müşahidə edilmir və proses sabit şəraitdə davam edir.

    "Report-a xəbər verir" ifadəsini düzəltLid cümləsini daha xəbərvari et

    Musa Qasımlı: Serbiyada seçkilər qanunvericiliyə uyğun keçirilir
    Musa Qasımlı: Serbiyada seçkilər qanunvericiliyə uyğun keçirilir
    Musa Qasımlı: Serbiyada seçkilər qanunvericiliyə uyğun keçirilir
    Musa Qasımlı: Serbiyada seçkilər qanunvericiliyə uyğun keçirilir
    Musa Qasımlı: Serbiyada seçkilər qanunvericiliyə uyğun keçirilir
    Musa Qasımlı: Serbiyada seçkilər qanunvericiliyə uyğun keçirilir
    Musa Qasımlı: Serbiyada seçkilər qanunvericiliyə uyğun keçirilir
    Musa Qasımlı: Serbiyada seçkilər qanunvericiliyə uyğun keçirilir

    Serbiya Növbədənkənar parlament seçkiləri
    Foto
    Муса Гасымлы: Выборы в Сербии проходят в соответствии с законодательством
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    16:23
    Serbiyanın hakim partiyası Vuçiçin anasına hücum edildiyini bildirib
    Digər ölkələr
    16:10
    Foto
    Musa Qasımlı: Serbiyada seçkilər qanunvericiliyə uyğun keçirilir
    Xarici siyasət
    15:58
    Foto
    AFFA prezidenti Rövşən Nəcəf Hövsan Yarış Kompleksini ziyarət edib
    Komanda
    15:56
    Foto
    Sumqayıtda beş avtomobil toqquşub
    Hadisə
    15:55
    Foto
    Bakıda "Torpaq" adlı qrup sərgisi açılıb
    Mədəniyyət siyasəti
    15:45
    Foto
    "Pampuşun səyahəti" kitabının təqdimatı keçirilib
    Mədəniyyət siyasəti
    15:38
    Fransada etiraz aksiyaları zamanı 1 300-dən çox şəxs saxlanılıb
    Digər ölkələr
    15:27
    "Real"ın qapıçısı "Barselona" ilə oyunu buraxacaq
    Futbol
    15:07
    Foto
    Yeniyetmə güləşçilər arasında Naxçıvan birinciləri müəyyənləşib
    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti