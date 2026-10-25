Musa Qasımlı: Serbiyada seçkilər qanunvericiliyə uyğun keçirilir
- 25 oktyabr, 2026
- 16:10
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Serbiyada növbədənkənar parlament seçkilərində səsvermə prosesi ölkə qanunvericiliyinə uyğun davam edir.
"Report"un Balkan bürosuna xəbər verir ki, bunu seçkiləri müşahidə etmək üçün Serbiyaya gələn Azərbaycan parlamentinin nümayəndə heyətinin rəhbəri, Milli Məclis sədrinin müavini Musa Qasımlı bildirib.
Onun sözlərinə görə, seçki məntəqələrində yüksək nizam-intizam və səliqə-sahman müşahidə olunur, seçicilər növbə ilə səs verirlər.
"Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin müşahidəçiləri olaraq dost Serbiya Respublikasında keçirilən növbədənkənar parlament seçkilərini izləyirik. Müşahidə etdiyimiz qədərilə seçki məntəqələrində yüksək nizam-intizam və səliqə-sahman var. Seçicilər növbə ilə gedib səs verirlər. Hesab edirik ki, seçkilərin nəticələri dost serb xalqının azad iradəsini ifadə edəcək və bu seçkilər şəffaf, azad, demokratik şəkildə başa çatacaq", – deputat vurğulayıb.
Yerli müşahidəçi, professor Lazar Rujiçiç də səsvermə prosesinin qaydalara uyğun davam etdiyini bildirib. Bununla yanaşı, o, seçkilər zamanı müəyyən siyasi təzyiqlərin olduğunu diqqətə çatdırıb.
"Proses həmişəki kimidir, lakin bu dəfə hər bir partiyanın öz xeyrinə nəticə əldə etməyə çalışması səbəbindən ciddi təzyiqlər var. Bəzi partiyaların və tələbə birliklərinin nümayəndələri prosesin gedişatına öz baxışlarını sırımağa çalışırlar. Lakin qanunlar nəyi tələb edirsə, prosesi məhz o cür həyata keçiririk", – professor qeyd edib.
Qeyd edək ki, Serbiyada seçki məntəqələri səhər saat 07:00-da açılıb. Günün ilk saatlarında ölkənin keçmiş prezidenti, "Aleksandar Vuçiç – Birləşmiş Serbiya" seçki siyahısına rəhbərlik edən Aleksandar Vuçiç və maliyyə naziri Sinişa Mali də daxil olmaqla, bir sıra rəsmi şəxslər səsvermədə iştirak ediblər.
Seçki məntəqələrində aparılan müşahidələr zamanı prosesin sakit şəraitdə davam etdiyi, seçicilərin səsvermədə fəallıq göstərdiyi qeydə alınıb. Körpə uşaqlı ailələrin, eləcə də fiziki məhdudiyyətli şəxslərin məntəqələrə gələrək səsvermə hüququndan istifadə etdikləri müşahidə olunub.
Seçki günü narazılığını bildirmək istəyən bəzi vətəndaşlar şəhərin ayrı-ayrı yerlərində yollarda dinc şəkildə dayanaraq nəqliyyatın hərəkətini bir neçə dəqiqəlik məhdudlaşdırıblar. Bununla belə, hazırda səsverməyə mane olan kütləvi aksiya müşahidə edilmir və proses sabit şəraitdə davam edir.
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