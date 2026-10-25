Муса Гасымлы: Выборы в Сербии проходят в соответствии с законодательством
Внешняя политика
- 25 октября, 2026
- 16:21
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Голосование на досрочных парламентских выборах в Сербии проходит в соответствии с законодательством страны.
Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы, возглавляющий делегацию парламента Азербайджана, прибывшую в Сербию для наблюдения за выборами.
По его словам, на избирательных участках соблюдаются порядок и дисциплина, избиратели голосуют в порядке очереди.
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