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    Муса Гасымлы: Выборы в Сербии проходят в соответствии с законодательством

    Внешняя политика
    • 25 октября, 2026
    • 16:21
    Муса Гасымлы: Выборы в Сербии проходят в соответствии с законодательством

    Голосование на досрочных парламентских выборах в Сербии проходит в соответствии с законодательством страны.

    Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы, возглавляющий делегацию парламента Азербайджана, прибывшую в Сербию для наблюдения за выборами.

    По его словам, на избирательных участках соблюдаются порядок и дисциплина, избиратели голосуют в порядке очереди.

    Муса Гасымлы: Выборы в Сербии проходят в соответствии с законодательством
    Муса Гасымлы: Выборы в Сербии проходят в соответствии с законодательством
    Муса Гасымлы: Выборы в Сербии проходят в соответствии с законодательством
    Муса Гасымлы: Выборы в Сербии проходят в соответствии с законодательством
    Муса Гасымлы: Выборы в Сербии проходят в соответствии с законодательством
    Муса Гасымлы: Выборы в Сербии проходят в соответствии с законодательством
    Муса Гасымлы: Выборы в Сербии проходят в соответствии с законодательством
    Муса Гасымлы: Выборы в Сербии проходят в соответствии с законодательством
    Муса Гасымлы: Выборы в Сербии проходят в соответствии с законодательством

    Муса Гасымлы Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Выборы в Сербии
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