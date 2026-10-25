Муса Гасымлы: Выборы в Сербии проходят в соответствии с законодательством

Голосование на досрочных парламентских выборах в Сербии проходит в соответствии с законодательством страны.

Как сообщает балканское бюро Report, об этом заявил заместитель председателя Милли Меджлиса Муса Гасымлы, возглавляющий делегацию парламента Азербайджана, прибывшую в Сербию для наблюдения за выборами.

По его словам, на избирательных участках соблюдаются порядок и дисциплина, избиратели голосуют в порядке очереди.