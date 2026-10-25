İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Bakıda "Torpaq" adlı qrup sərgisi açılıb

    Mədəniyyət siyasəti
    • 25 oktyabr, 2026
    • 15:55
    Bakıda Torpaq adlı qrup sərgisi açılıb

    Bakı Mərkəzi Nəbatat Bağında Sofiya Frankın kuratorluğu ilə "Torpaq" adlı qrup sərgisi açılıb.

    "Report" xəbər verir ki, Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə təşkil olunan sərgidə Cəbrayıl Quliyev, Ramil Əliyev, Emin Mathers, Nərgiz Ramizqızı və Ceyhun İmanovun əsərləri təqdim olunur. Sərgi noyabrın 21-dək davam edəcək.

    Layihə bitki aləminin metaforası vasitəsilə miqrasiya, assimilyasiya və yeni vətən axtarışı mövzularını araşdırır. Dünyanın müxtəlif guşələrindən gətirilən bitkilərin yeni iqlimə uyğunlaşaraq nəbatat bağının ekosisteminə daxil olması insanların yad mühitdə özlərinə yer tapması ilə müqayisə edilir.

    Sərginin konsepsiyasına görə, müharibələr, ticarət, sevgi, təhlükəsizlik və yeni imkanlar axtarışı insanları doğma yerlərini tərk etməyə sövq edib. Yeni mühitdə insanlar da bitkilər kimi uyğunlaşmaq, kimliklərini qorumaq və ətraf aləmlə münasibət qurmaq zərurəti ilə üzləşirlər.

    "Torpaq" tamaşaçıları vətən və mənsubiyyət anlayışları, yad torpaqda kök salmağın mümkünlüyü, eləcə də insanın yeni mühitə uyğunlaşarkən nələri qoruyub saxladığı barədə düşünməyə dəvət edir.

    Sərgi çərçivəsində tematik görüşlər də keçiriləcək. Oktyabrın 31-də saat 14:00-da Nərgiz Ramizqızı nano-tur, noyabrın 7-də Emin Mathers foto-tur, noyabrın 14-də isə Ramil Əliyev botanika turu təşkil edəcək. Proqram noyabrın 21-də saat 14:00-da Cəbrayıl Quliyevlə görüş və sərginin finissajı ilə başa çatacaq.

    Qeyd edək ki, sərgiyə giriş sərbəstdir. Bakı Mərkəzi Nəbatat Bağının ərazisinə giriş haqqı 2 manatdır.

    Bakıda Torpaq adlı qrup sərgisi açılıb
    Bakıda Torpaq adlı qrup sərgisi açılıb
    Bakıda Torpaq adlı qrup sərgisi açılıb
    Bakıda Torpaq adlı qrup sərgisi açılıb
    Bakıda Torpaq adlı qrup sərgisi açılıb
    Bakıda Torpaq adlı qrup sərgisi açılıb
    Bakıda Torpaq adlı qrup sərgisi açılıb
    Bakıda Torpaq adlı qrup sərgisi açılıb
    Sərgi zalları Bakı şəhəri Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi
    Foto
    В Центральном ботаническом саду Баку открылась выставка "Земля"
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    16:23
    Serbiyanın hakim partiyası Vuçiçin anasına hücum edildiyini bildirib
    Digər ölkələr
    16:10
    Foto
    Musa Qasımlı: Serbiyada seçkilər qanunvericiliyə uyğun keçirilir
    Xarici siyasət
    15:58
    Foto
    AFFA prezidenti Rövşən Nəcəf Hövsan Yarış Kompleksini ziyarət edib
    Komanda
    15:56
    Foto
    Sumqayıtda beş avtomobil toqquşub
    Hadisə
    15:55
    Foto
    Bakıda "Torpaq" adlı qrup sərgisi açılıb
    Mədəniyyət siyasəti
    15:45
    Foto
    "Pampuşun səyahəti" kitabının təqdimatı keçirilib
    Mədəniyyət siyasəti
    15:38
    Fransada etiraz aksiyaları zamanı 1 300-dən çox şəxs saxlanılıb
    Digər ölkələr
    15:27
    "Real"ın qapıçısı "Barselona" ilə oyunu buraxacaq
    Futbol
    15:07
    Foto
    Yeniyetmə güləşçilər arasında Naxçıvan birinciləri müəyyənləşib
    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti