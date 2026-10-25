В Центральном ботаническом саду Баку открылась выставка "Земля"

В Центральном ботаническом саду Баку открылась групповая выставка "Земля" под кураторством Софии Франк.

Как сообщает Report, выставка организована при поддержке Министерства культуры Азербайджана. В экспозиции представлены работы Джебраила Гулиева, Рамиля Алиева, Emin Mathers, Наргиз Рамизгызы и Джейхуна Иманова. Выставка продлится до 21 ноября.

Проект обращается к темам миграции, ассимиляции и поиска новой родины через метафору растительного мира. Адаптация растений, привезенных из разных уголков мира, к новому климату и их постепенное включение в экосистему ботанического сада сравниваются с поиском человеком своего места в незнакомой среде.

Согласно концепции выставки, на протяжении истории войны, торговля, любовь, стремление к безопасности и поиск новых возможностей побуждали людей покидать родные места. Оказавшись в новой среде, человек, подобно растению, сталкивается с необходимостью адаптироваться, сохранять свою идентичность и выстраивать отношения с окружающим миром.

Выставка "Земля" приглашает зрителей задуматься о понятиях родины и принадлежности, возможности пустить корни на чужой земле, а также о том, что человек сохраняет, приспосабливаясь к новой среде.

В рамках выставки также состоится серия тематических встреч. 31 октября в 14:00 Наргиз Рамизгызы проведет нано-тур, 7 ноября в 14:00 Emin Mathers пригласит гостей на фототур, а 14 ноября в 14:00 Рамиль Алиев проведет ботанический тур.

Программа завершится 21 ноября в 14:00 встречей с Джебраилом Гулиевым и финисажем выставки.

Отметим, что вход на выставку свободный. Стоимость входа на территорию Центрального ботанического сада Баку составляет 2 маната.