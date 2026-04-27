    • 27 апреля, 2026
    • 08:46
    В Азербайджане создана единая база данных лабораторного оборудования

    Государственное агентство по науке и высшему образованию Азербайджана в рамках проекта "Поддержки развития цифровых репозиториев" передало в пользование единую цифровую базу данных лабораторного оборудования.

    Основная цель создания упомянутой платформы заключаеся в сборе в единой цифровой базе данных информации о лабораторном оборудовании, имеющемся в научных и высших учебных заведениях страны, и облегчение доступа исследователей к этому оборудованию.

    Данная платформа является первой аналогичной базой данных с открытым доступом. В настоящее время в ней размещена информация о почти 2 тыс. единицах лабораторного оборудования в 29 учебных заведениях.

    Платформа, наряду с поддержкой научной деятельности ученых и исследователей, расширит возможности сотрудничества между научными, промышленными и корпоративными учреждениями. Информация в системе постоянно обновляется и расширяется. На ближайшем этапе на платформе предусматривается также размещение научных публикаций, профилей исследователей научных и высших учебных заведений.

    К проекту также могут присоединиться промышленные и корпоративные предприятия, желающие поделиться с научным сообществом информацией о лабораторном оборудовании, имеющемся в их инвентаре.

    Доступ к цифровому репозиторию возможен по ссылке.

    09:48
    Фото

    Журналисты из Монголии о поездке в Азербайджан: Одно из лучших путешествий в жизни

    Туризм
    09:43

    В Одессе в результате ударов ВС РФ пострадали до 13 человек

    Другие страны
    09:42

    МЧС: За минувшую неделю произошло 136 пожаров, переданы по назначению тела 9 погибших

    Происшествия
    09:41

    На Сарсангском водохранилище стартует международная регата "Кубок президента 2026"

    Индивидуальные
    09:36

    В Агстафе подросток умер от удара током

    Происшествия
    09:27

    В Баку сбит насмерть 16-летний подросток

    Происшествия
    09:13

    Курсы валют Центрального банка Азербайджана (27.04.2026)

    Финансы
    09:11

    Бабиш на переговорах в Азербайджане обсудит поставки природного газа в Чехию

    Внешняя политика
    08:55

    В Китае создали тяжелый пилотируемый дрон с пулеметами и ракетами

    Другие страны
    Лента новостей