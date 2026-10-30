Хикмет Гаджиев: Каспий не разделяет, а объединяет Азербайджан и Центральную Азию

Добрососедство, сотрудничество и совместная работа стран региона являются одной из основ внешней политики Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью Джеффри Саксу.

"Мы выстроили прочные партнерские, а в ряде случаев - союзнические отношения с нашими соседями", - сказал он.

В качестве примера Гаджиев привел отношения с Россией, а также отметил исторические и дружественные связи с Ираном, общую культуру и традиции.

Он добавил, что со странами Центральной Азии Азербайджан объединяют культура, языковая близость, история и традиции.

"Со странами Центральной Азии, нашими братьями на другом берегу Каспийского моря, мы говорим о том, что Каспий нас не разделяет, а объединяет. По единогласному политическому решению наших центральноазиатских братьев Азербайджан стал участником консультативного совета Центральной Азии. Я также говорю, что это не просто "пять плюс один", не только вопрос математики. Это вопрос химии, слияния. Теперь Центральная Азия становится "С6", потому что Азербайджан тоже принадлежит к этой культуре", - заявил Гаджиев.