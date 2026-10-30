Хикмет Гаджиев: Каспий не разделяет, а объединяет Азербайджан и Центральную Азию
- 30 октября, 2026
- 13:37
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Добрососедство, сотрудничество и совместная работа стран региона являются одной из основ внешней политики Азербайджана.
Как передает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью Джеффри Саксу.
"Мы выстроили прочные партнерские, а в ряде случаев - союзнические отношения с нашими соседями", - сказал он.
В качестве примера Гаджиев привел отношения с Россией, а также отметил исторические и дружественные связи с Ираном, общую культуру и традиции.
Он добавил, что со странами Центральной Азии Азербайджан объединяют культура, языковая близость, история и традиции.
"Со странами Центральной Азии, нашими братьями на другом берегу Каспийского моря, мы говорим о том, что Каспий нас не разделяет, а объединяет. По единогласному политическому решению наших центральноазиатских братьев Азербайджан стал участником консультативного совета Центральной Азии. Я также говорю, что это не просто "пять плюс один", не только вопрос математики. Это вопрос химии, слияния. Теперь Центральная Азия становится "С6", потому что Азербайджан тоже принадлежит к этой культуре", - заявил Гаджиев.