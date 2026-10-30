В Азербайджане утверждена структура ряда подведомственных Минсельхозу учреждений
АПК
- 30 октября, 2026
- 13:24
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Утверждена структура ряда учреждений, подведомственных Министерству сельского хозяйства Азербайджана.
Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
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