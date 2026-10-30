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    В Азербайджане утверждена структура ряда подведомственных Минсельхозу учреждений

    АПК
    • 30 октября, 2026
    • 13:24
    В Азербайджане утверждена структура ряда подведомственных Минсельхозу учреждений

    Утверждена структура ряда учреждений, подведомственных Министерству сельского хозяйства Азербайджана.

    Как сообщает Report, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

    Али Асадов Министерство сельского хозяйства Азербайджана
    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki bir sıra qurumların strukturu təsdiqlənib
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