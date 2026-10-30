В Азербайджане сообщивший о коррупции получит вознаграждение

В Азербайджане лицу, сообщившему о коррупции, будет выплачено вознаграждение в размере до 25-кратного минимального размера оплаты труда, этот доход будет освобожден от подоходного налога.

Как сообщает Report, законопроект "О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией" обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

В законопроекте указано, что при подтверждении предоставленной информации лицу, сообщившему о ней, в течение 10 рабочих дней будет выплачено вознаграждение за счет бюджета организации (в отношении бюджетных организаций - за счет расходов на их содержание и внебюджетных средств) по решению руководителя организации.

Размер вознаграждения не может превышать 25-кратного размера минимальной оплаты труда. При определении суммы будут учитываться характер коррупционного правонарушения, количество фактов, значимость предоставленной информации для выявления правонарушения, связанного с коррупцией, размер причиненного ущерба и восстановленных активов.

В документе также отмечается, что в случае обвинительного приговора или иного итогового решения по уголовному делу, лицу, сообщившему информацию, выплатят 5% от средств, полученных от специальной конфискации имущества или денежных средств, платежей в госбюджет либо возмещения ущерба государству, за вычетом предусмотренных расходов.

Решение о выплате денежных средств лицу, сообщившему информацию, по уголовному делу будет приниматься в ходе досудебного производства следователем с согласия прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, а в ходе судебного производства - рассматривающим дело судом.

В связи с принятием нового законопроекта также предлагаются изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие освобождение полученного информатором вознаграждения от подоходного налога.

Кроме того, предусмотрены соответствующие поправки в Трудовой и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в законы "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе", "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", "О борьбе с коррупцией", "О получении информации", "О персональных данных" и "Об обращениях граждан".

После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.