В Азербайджане сообщивший о коррупции получит вознаграждение
- 30 октября, 2026
- 13:28
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В Азербайджане лицу, сообщившему о коррупции, будет выплачено вознаграждение в размере до 25-кратного минимального размера оплаты труда, этот доход будет освобожден от подоходного налога.
Как сообщает Report, законопроект "О поощрении и защите лиц, сообщающих о правонарушениях, связанных с коррупцией" обсуждался на сегодняшнем пленарном заседании парламента.
В законопроекте указано, что при подтверждении предоставленной информации лицу, сообщившему о ней, в течение 10 рабочих дней будет выплачено вознаграждение за счет бюджета организации (в отношении бюджетных организаций - за счет расходов на их содержание и внебюджетных средств) по решению руководителя организации.
Размер вознаграждения не может превышать 25-кратного размера минимальной оплаты труда. При определении суммы будут учитываться характер коррупционного правонарушения, количество фактов, значимость предоставленной информации для выявления правонарушения, связанного с коррупцией, размер причиненного ущерба и восстановленных активов.
В документе также отмечается, что в случае обвинительного приговора или иного итогового решения по уголовному делу, лицу, сообщившему информацию, выплатят 5% от средств, полученных от специальной конфискации имущества или денежных средств, платежей в госбюджет либо возмещения ущерба государству, за вычетом предусмотренных расходов.
Решение о выплате денежных средств лицу, сообщившему информацию, по уголовному делу будет приниматься в ходе досудебного производства следователем с согласия прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, а в ходе судебного производства - рассматривающим дело судом.
В связи с принятием нового законопроекта также предлагаются изменения в Налоговый кодекс, предусматривающие освобождение полученного информатором вознаграждения от подоходного налога.
Кроме того, предусмотрены соответствующие поправки в Трудовой и Уголовно-процессуальный кодексы, а также в законы "О государственной защите лиц, участвующих в уголовном процессе", "Об адвокатуре и адвокатской деятельности", "О борьбе с коррупцией", "О получении информации", "О персональных данных" и "Об обращениях граждан".
После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.