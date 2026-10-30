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    В Испании на заводе по производству боеприпасов произошел взрыв, трое пострадали

    Другие страны
    • 30 октября, 2026
    • 13:35
    В Испании на заводе по производству боеприпасов произошел взрыв, трое пострадали

    Мощный взрыв произошел на заводе по производству пороха и взрывчатых веществ в Гранаде (Испания).

    Как передает Report, об этом сообщают местные медиа.

    Сообщается, что трое получили незначительные травмы.

    Оружие и боеприпасы Взрыв на заводе Испания
    İspaniyada barıt zavodunda partlayış olub, xəsarət alanlar var
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