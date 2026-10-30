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    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Zəfərə gedən yol

    İspaniyada barıt zavodunda partlayış olub, xəsarət alanlar var

    Digər ölkələr
    • 30 oktyabr, 2026
    • 14:00
    İspaniyada barıt zavodunda partlayış olub, xəsarət alanlar var

    Qranadada (İspaniya) barıt və partlayıcı maddələr istehsalı zavodunda güclü partlayış baş verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli media məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, üç nəfər yüngül xəsarət alıb.

    Zavodda partlayış İspaniya Qranada
    В Испании на заводе по производству боеприпасов произошел взрыв, трое пострадали
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