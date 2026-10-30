İspaniyada barıt zavodunda partlayış olub, xəsarət alanlar var
Digər ölkələr
- 30 oktyabr, 2026
- 14:00
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Qranadada (İspaniya) barıt və partlayıcı maddələr istehsalı zavodunda güclü partlayış baş verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə yerli media məlumat yayıb.
Bildirilib ki, üç nəfər yüngül xəsarət alıb.
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