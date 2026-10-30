На освобожденных территориях установлено 11 автоматических гидрологических станций

На освобожденных от оккупации территориях установлено 11 гидрологических, 7 метеорологических и 4 радиологические станции.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на заседании Координационного штаба в Агдаме.

В. Керимов отметил, что станции развернуты для мониторинга водных ресурсов и наблюдения за метеорологической обстановкой. Он добавил, что особое внимание на освобожденных территориях уделяется увеличению биоразнообразия.

Для этого в Джебраильском, Лачынском и Кяльбаджарском районах выпущены в дикую природу 40 джейранов, 5 соколов, 4 восточнокавказских тура, 10 куропаток и 3 безоаровых козла.