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    На освобожденных территориях установлено 11 автоматических гидрологических станций

    Карабах
    • 30 октября, 2026
    • 13:32
    На освобожденных территориях установлено 11 автоматических гидрологических станций

    На освобожденных от оккупации территориях установлено 11 гидрологических, 7 метеорологических и 4 радиологические станции.

    Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на заседании Координационного штаба в Агдаме.

    В. Керимов отметил, что станции развернуты для мониторинга водных ресурсов и наблюдения за метеорологической обстановкой. Он добавил, что особое внимание на освобожденных территориях уделяется увеличению биоразнообразия.

    Для этого в Джебраильском, Лачынском и Кяльбаджарском районах выпущены в дикую природу 40 джейранов, 5 соколов, 4 восточнокавказских тура, 10 куропаток и 3 безоаровых козла.

    Освобожденные территории Азербайджана биоразнообразие Вугар Керимов
    Azad edilmiş ərazilərdə 11 avtomat hidroloji stansiya qurulub
    11 automated hydrological stations installed in Azerbaijan's liberated lands
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