Вугар Керимов: На освобожденных территориях посевные и посадочные работы проведены на площади 610 га

Для увеличения лесного фонда на освобожденных от оккупации территориях в Джебраильском, Зангиланском, Губадлинском, Агдеринском, Лачынском и Физулинском районах проведены работы по посадке и посеву лесных насаждений на площади 610 гектаров.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на заседании Координационного штаба.

По его словам, в рамках восстановления экосистемы на освобожденных территориях, создания здоровой экологической среды и эффективного использования природных ресурсов продолжаются работы по расширению лесных площадей и зеленых насаждений, созданию новых особо охраняемых природных территорий, а также возобновлению деятельности природоохранных зон, существовавших до оккупации. Кроме того, ведутся мероприятия по увеличению и сохранению биоразнообразия, восстановлению систем наблюдения и мониторинга.

Керимов добавил, что к настоящему времени на земельных участках, отведенных под создание новых зеленых зон согласно документам территориального планирования Агдамского, Физулинского, Джебраильского и Зангиланского районов, создан зеленый массив общей площадью 205 гектаров.