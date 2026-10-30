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    В Азербайджане рассчитывают на приезд Льва XIV на открытие католической церкви в Баку

    Религия
    • 30 октября, 2026
    • 13:29
    В Азербайджане рассчитывают на приезд Льва XIV на открытие католической церкви в Баку

    Азербайджан рассчитывает на приезд Папы Римского Льва XIV в Баку для участия в церемонии открытия второй католической церкви Святого Иоанна Павла II.

    Как сообщает Report, об этом заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в интервью Джеффри Саксу.

    "Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к христианам всего мира, особенно к представителям католической конфессии, и сообщить, что в Баку строится вторая католическая церковь. Первая уже полностью функционирует, а строительство второй осуществляется за счет пожертвования правительства Азербайджана. Мы надеемся, что сам Папа Лев XIV сможет посетить церемонию открытия этой церкви", – отметил помощник президента.

    По его словам, между Азербайджаном и Святым Престолом сложились тесные отношения и налажено плодотворное сотрудничество.

    "Мы действительно испытываем большое уважение к Папе Льву XIV. Президент Ильхам Алиев пригласил его посетить Азербайджан. Два Папы Римских (Иоанн Павел II: 2002 год, Франциск : 2016 год - ред.) посещали Азербайджан", – сказал он.

    Гаджиев также выразил благодарность Святому Престолу за предоставленную Азербайджану возможность внести вклад в восстановление древних христианских катакомб на территории Ватикана.

    Он подчеркнул, что официальный Баку последовательно выступает за диалог цивилизаций и считает, что страна может стать площадкой для проведения международной конференции по этой тематике. По его словам, одним из важных партнеров Азербайджана в данном направлении является Ватикан.

    Напомним, что с целью строительства церкви Исполнительная власть города Баку приняла распоряжение от 1 мая 2024 года о передаче в пользование католической церкви в Азербайджанской Республике 0,17 га земли, расположенной по адресу: Ясамальский район, улица Аббаса Мирзы Шарифзаде, въезд 722.

    Церемония предоставления земельного участка для строительства церкви Святого Иоанна Павла II и закладки фундамента нового храма состоялась в декабре 2024 года.

    Хикмет Гаджиев Папа Римский Лев XIV Ватикан Святой престол
    Bakıda yeni katolik kilsəsinin açılışında Papa XIV Leonun iştirakına ümid bəslənilir
    Azerbaijan hopes Pope Leo XIV will attend opening of new Catholic church in Baku
    44 filmi
    44 filmi

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